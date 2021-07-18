Gelecek Partisine tecrübeli İl Başkanı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran geçtiğimiz Perşembe günü istifa ettiğini açıkladı. Gebze'de düzenlediği teşkilat pikniği de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ağırladıktan sonra istifa eden Başaran’ın ardından yeni İl Başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Ömer Faruk Başaran'ın yerine gelecek isim belli oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'na mevcut il yönetim kurulunda il başkan yardımcısı olan Ergün Türk'ü atadı.

ESKİ İL BAŞKANI

Ömer Faruk Başaran’ın aksine Ergün Türk siyasette daha tecrübeli bir isim. ANAP Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Türk, Ömer Faruk Başaran’ın girişimleri ile Gelecek Partisine transfer olmuş, burada il Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kandıra doğumlu olan Ergün Türk, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekli.