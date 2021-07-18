Gelecek Partisine tecrübeli İl Başkanı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran geçtiğimiz Perşembe günü istifa ettiğini açıkladı. Gebze'de düzenlediği teşkilat pikniği de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu ağırladıktan sonra istifa eden Başaran’ın ardından yeni İl Başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Ömer Faruk Başaran'ın yerine gelecek isim belli oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'na mevcut il yönetim kurulunda il başkan yardımcısı olan Ergün Türk'ü atadı.
ESKİ İL BAŞKANI
Ömer Faruk Başaran’ın aksine Ergün Türk siyasette daha tecrübeli bir isim. ANAP Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Türk, Ömer Faruk Başaran’ın girişimleri ile Gelecek Partisine transfer olmuş, burada il Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kandıra doğumlu olan Ergün Türk, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Suriyelileri ülkeye dolduran sen değilmiydin şimdi gelmiş üllke yönetecek vay halimize
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.