18 Tem 2021 - 12:37- Gündem G: 18 Tem 2021 - 12:39

"Bu bayramda huzur ve mutluluk iklimini kardeşlerimizle paylaşalım"
"Bu bayramda huzur ve mutluluk iklimini kardeşlerimizle paylaşalım" mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak hemşerilerinin ve İslâm âleminin bayramını kutladı. Başkan Büyükakın, pandemi günlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı’nda herkesin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesini ve gerekli önlemleri almasını istedi. Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız pandemi sürecinde aşılama çalışmalarının dünyaya örnek bir hızla devam etmesi neticesinde bu Kurban Bayramı’nı normalleşme döneminde yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Bayramlar eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği günlerdir. Bayramlar yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı günlerdir. Bayramlar çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günlerdir. Bu günlerde sevdiklerimizle bir araya gelelim, onların gönüllerini hoş edelim ama Temizlik, Maske, Mesafe kurallarından ödün vermeyelim.

Covid-19 salgınıyla bütün dünya şahitlik etti ki; bizim petrole, altına, dolara değil, sevgiye, kardeşliğe, muhabbete ihtiyacımız var. Sağlığın, huzurun, mutluluğun yerini bu dünyada hiçbir şey dolduramaz. Bizi birbirimize bağlayan bayram günleri, aslında bizi biz yapan en önemli manevi değerlerimizdir. Bu bayramda da huzur ve mutluluk iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşalım.

Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın kentimize, ülkemize ve İslâm âlemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Pandemi sürecinde bayramlaşmalarımızı sosyal mesafeye dikkat ederek, özellikle yaşlılarımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirmemizi rica ediyorum. Bu bayramda sağlığımızı, çocuklarımızı, büyüklerimizi pandemiye kurban etmeyelim.’’

# covid-19, sağlık, Tahir Büyükakın, yardım, maske

18 Tem 2021 - 12:37 - Gündem

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