Hürriyet, Çarşı esnafıyla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi Yenileme Projesi kapsamında esnafla bir araya geldiği kahvaltı programı sonrası esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde Başkan Hürriyet’e, Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.
TALEPLERİ DİNLEDİ
Başkan Hürriyet, tek tek dükkânları ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti, talepleri dinledi. Esnafın Kurban Bayramı’nı kutlayarak hayırlı işler dileyen başkan Hürriyet, bayramın tüm dünyaya birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.