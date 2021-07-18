Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

Bugün Erzurum'daki Palandöken kampını sona erdirecek olan Kocaelispor, ikinci ve son hazırlık maçını, yine Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynuyor. Müsabaka Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanacak. Maçı canlı anlatım olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Maç başladı... Rize öne geçti... 3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Reimy'nin şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1...
Dk.7: Kocaelispor'da Cisse'nin sağ çaprazdan çektiği şut sağdan dışarıya çıktı.
Dk.9: Rize ekibinde Yasin'in şutunda İsmet topu kurtardı, top direğe çarptı ve tekrardan İsmet'e geldi.
Dk. 11: Kocaelispor'da Dino uzaktan şut çekti ama top az farkla dışarıya çıktı.
Dk.18: Dino'nun pasında Tisdell ceza sahası içinden su çekti top üstten az farkla dışarıya çıktı.
1-1
Kocaelispor 29'uncu dakikada beraberliği Dino'nun penaltıdan attığı golle buldu. İrfan Başaran Rizespor ceza sahası içerisinde topla buluştu. Top rakibinin eline çarpınca penaltı kararı çıktı.
Dk. 34: Reimy'nin pasında Cemali, İsmet"i karşısında gördü, vuruşunda İsmet topu ayaklarıyla çıkardı.
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KOCAELİSPOR:
12 İsmet Yumakoğulları
3 Abdoulaye Cisse
10 İrfan Başaran
13 Taha Batuhan Yayıkçı
16 Terence Leonard Tisdell
20 Michael Pereira
23 Georges Constant Mandjeck
24 Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmakçı
25 Atilla Turan
26 Mesut Özdemir
27 Dino Ndlovu
YEDEKLER:
22 Doğukan Kaya
2 Semih Karadeniz
4 Cevdet Birbey Özbal
5 Denizalp Özdemir
6 Furkan Gedik
7 İsa Nalbant
8 Yiğit Ali Bayrak
9 Mervan Yusuf Yiğit
11 Benhur Keser
14 İlyaz Kubilay Yılmaz
15 Bahattin Köse
21 Yılmaz Özeren
17 Musa Nizam
18 Mevlüt Çelik
19 Dilaver Güçlü
29 Eren Türkkal
30 Hasan Bekil
ÇAYKUR RİZESPOR:
1 Tarık Çetin
4 Alper Potuk
6 Yasin Pehlivan
9 Aziz Aksoy
11 Erik Sabo
17 Aminu Umar
18 Damjan Dokovic
20 Loic Alex Teliere Hubert Remy
23 Selim Ay
26 Cumale Sertel
28 Rasmus Sebastien Holmen
YEDEKLER:
30 Zafer Görgen
72 Can Ceylan
2 Caner Sevin
3 Musa Eren
5 Muhammet Çelik
8 Mahsun Çapkan
13 Alberk Koç
14 Burak Albayrak
15 Eren Karadağ
16 Dario Melnjak
19 Enes Türüt
21 Güvenç Usta
22 Emir Han Topçu
24 Emir Dilaver
27 Fabricio Santos De Jesus
29 Seyfettin Anıl Yaşar
32 Uğur Can Semizoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.