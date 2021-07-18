Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Erzurum’da sona eren 1. etap kampını değerlendirdi. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Hasan Hatipoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Engin Koyun, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesini ve Mehmet Taş transferindeki süreci de aktardı

ALTERNATİFLERİMİZ VAR

Sözlerine Erzurumspor’dan transfer edilen sol stoper Hasan Hatipoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Engin Koyun şu ifadelere yer verdi: Hasan kardeşimizin sakatlığı bizleri fevkalade üzmüştür. Tedavi süreci ile ilgili çeşitli alternatiflerimiz var. Yurt içinde de ameliyat edilebilir, yurt dışında da…

ELİMİZDEN GELENİN EN FAZLASINI YAPACAĞIZ

Hasan kardeşimizin ailesi İzmir’de ikamet ediyor. Bu nedenle Altınordu’nun doktoru Hasan ile ilgilenebilir. Kocaeli’mizin başarılı ortopedistlerinden Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu’na da Hasan’ı emanet edebiliriz. Dediğim gibi, netleşmiş bir şey yok. Yönetim olarak futbolcumuz ile ilgili ne gerekirse elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.

ÇOK KALENDER

Hasan da çok üzgün. Futbolcumuz olmayacak bir talihsizlik yaşadı. Gerçekten böylesi milyonda bir denk gelir. Ancak takımımızın ve camiamızın telkinlerinden ötürü biraz olsun moral buldu. O da takımı diğer yeni arkadaşları gibi sahiplendi. Hasan’ın çim içindeki çukura ayağı takıldı. Bunun gibi çukurlar tüm statlar var. Kendisi de bu şekilde ifade ediyor zaten. Oldukça da kalender. “Beterin beteri var” diyor. 4-5 ay içinde inşallah aramıza dönecektir.

ÖNCE “OLMUYOR” DEDİLER

Son olarak kadromuza son olarak Giresunspor’da oynayan Mehmet Taş’ı kattık. Transfer önceki gece 3’te bitti. Aslına Mehmet’in ismi bize 1 ay önce sunulmuştu. Harun Kaya kardeşimiz Mehmet ile ilgileniyordu. Mehmet, Mustafa hocanın hastalığı dönemine denk geldi, biraz gündemden çıktı. Ancak 2 gün önce futbolcu için arandık. Önemli bir takım daha kendisini istiyordu. Ancak futbolcunun aklı da isteği de bizdeydi. Önceki akşam saat 11’de Mehmet ilgili aradılar “Olmuyor” dediler. “ Sağlık olsun” dedik.

UYGUN RAPOR VERMİŞTİK

Zaten farklı bir kulüp de Mehmet’i istiyordu. Kimseyi zor durumda bırakmak istemedik.2 saat sonra, yani gece 1’de mesaj geldi. Mehmet’in kafasının biraz karışık olduğu belirtildi. Gece yarısı telekonferans yapıldı. Mehmet, daha önce bizle konuştuğunu söyledi. Yani futbolcu için ilk adımı atmıştık.Mehmet ismine hocalarımız da uygun rapor vermişti.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Gece 3’e doğru yine görüşüldü el sıkışıldı. Mehmet ailesinden de “Olur” aldı ve menajeri gündüz saatlerinde arayarak “Hayırlı olsun” dedi. Mehmet çok yönlü bir futbolcu. Ön liberonun dışında sağ bek ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor. İyi bir kardeşimizi daha Kocaelispor camiası ile buluşturduğumuzu düşünüyorum.

MUTLULAR

Sayın Cumhurbaşkanımızı, Spor Bakanımızı, Erzurum valimizi, Binali beyi ziyaret ettik. Kendilerine “Kocaelispor” dediğimizde lafımızı ikiletmiyor ve yükselişimizden ötürü mutlu olduklarını ifade ediyor, Süper Lig’e de yükselmemizi arzuluyorlar. Sayın spor bakanımızla uzun süreli bir sohbetimiz oldu. Kendilerine “Kocaeli 2 milyon insanı barındıran, sanayi ve turizm kenti” dedim.

PROJEMİZİ ANLATTIM

Kocaelispor’un Kocaeli şehri için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptım ve “Süper Lig’i istiyoruz ancak tesisleşme konusunda arzu edilen noktada değiliz” dedim. Bizim bir spor köyü, spor kamp merkezi düşüncemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın da bizlere her konuda olduğu gibi bu konuda da destek veriyor” dedim.

BAKANIMIZIN YAKLAŞIMI HEYECANLANDIRDIM

İçinde alt yapımızın da yer alacağı çok sağlam bir tesis yapma arzumuz var. Tesisin içinde konaklama yerleri ile birlikte 5-6 futbol sahası, spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu gibi donatıların da olduğu bir spor merkezi isteğimizi bakanımızla paylaştım. İnanın oldukça samimi yaklaştı. “TFF ile de görüşün, projeyi getirin” karşılığını verdi. Bakanımızın bu adımı bizleri daha da istekli bir hale getirdi. Yerle ilgili kesinleştirdiğimiz bir yerin olmadığını belirtmek isterim.

ACIMASIZCA

Yönetici arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. İnanın yönetimde devlete iş yapan tek bir Allah’ın kulu yok. Ne aşımız ne ihalemiz ne de kimseden her hangi bir beklentimiz var. Ancak zaman zaman çok acımasızca eleştiriliyoruz. Birisi diyor ki “Başkan, sen o paraları neyin karşılığında veriyorsun” diyor.

SESSİZ KALINSIN

Kimseden teşekkür beklemiyorum… En az para veren yöneticimiz 200-300 bin lira katkı sundu. Bizleri eleştirenlerin içinde belki de bir bilet alıp kulübe katkı sunan bile yoktur. Biz Kocaelispor’u, yaptığımız işi seviyoruz. Zaman zaman “Bu şehir niye böyle” diyorum. Tabii ki bizler için olumlu konuşan çok vatandaşımız var. Ricam şudur. Tabii ki eleştirilelim ama bizimle ilgili sürekli açık arayan gruba da şu an en azından sessiz kalmalarını rica ediyorum.

MÜKEMMEL BİR OTEL

Erzurum’da çok önemli takımlar kamp yapıyor. Tek 1. Lig takımı biziz. Diğer kulüplerin tamamı Süper Lig’de yer alıyor. Burada Sway Otel’de kalıyoruz. Her şey mükemmel. Ne ararsak emrimizde. Personeli, temizliği, yemekleri dört dörtlük. Otelin genel müdürü Ömer Akça kardeşimiz ilgisini hiç eksik etmiyor. Açıkçası bundan sonraki kamplarımızda da ilk tercih edeceğimiz yer Erzurum ve mevcut kaldığımız otel olacaktır.

DOĞAL KLİMA

Erzurum’a Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer siyasilerimize de buradaki güzellikleri paylaştım. Kimin emeği varsa çok teşekkür ederim. Kızım ile konuştum. “Sıcaktan baygınlık geçiriyoruz” dedi. Türkiye’nin geneli yanarken, Palandöken’in doğal kliması ile serinledik.

SKOR ODAKLI DEĞİLİZ

İlk etap kampımızı Hasan’ın sakatlığı dışında çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlık ortamımızın yüksek seviyede olduğunu görüyorum. Bildiğiniz gibi Antalyaspor ile oynadık. Güzel bir provaydı, maçı 1-0 kazandık ama asla skoru ölçü olarak görmüyoruz. Mustafa hocamızın sağlık durumunun iyi olması bizi mutlu ediyor. Teknik ekibimizden çok memnunuz. Teknik kadromuza yeni arkadaşlarımız da katıldı ve bu anlamda da güçlendik.

GÖRECEĞİZ

Bolu’ya 2 gün önceden gideceğiz. Burada da iyi çalışıp sezona herkesten hazır başlayacağımız kanaatindeyim. Bizim için “Erken transfer yapıyorsunuz” dediler. Bu eleştirinin doğru olmadığını sezon başlayınca hepimiz göreceğiz. Malum, Kurban Bayramı geldi çattı. Kültürümüz açısından dini ya da milli tüm bayramlarımız önemlidir. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin, vatandaşlarımızın ve Kocaelispor camiasının Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ederim.