Mehmet Yaşar: Örnek bir takımız

Kocaelispor’da Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar, Erzurum’da sona eren 1. Etap kampını değerlendirdi. Yaşar, saha içi ve dışı davranışları örnek bir takım olduklarının altını çizdi ve takıma güvendiğini ifade etti

KORCAN HAFTA İÇİNDE ARAMIZDA

Transfer gelişmeleri ile ilgili sözlerine başlayan Mehmet Yaşar şu şekilde konuştu. Kaleci Korcan ile ilgili görüşmelerimiz gayret iyi. Kendisi de bizi istiyor açıkçası. Her hangi bir sorun olmazsa hafta arasında futbolcu aramıza katılacak ve Bolu kampında yer alacaktır.Hasan Hatipoğlu’nun sakatlığı bizleri çok üzdü. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Bunu da hepimiz yakından görecektik. Biraz ara verecek. İnanıyorum en kısa sürede katılacak.

CAMİAMIZA YAKIŞIYORLAR

Mehmet Taş’ın gelmesi ile daha da güçlendik diyebilirim. Kendisini tanıyoruz ama gelen tüm referanslar da oldukça iyi. Bize mutlaka katkı sağlayacaktır. Hocamızın vereceği rapora göre hareket edeceğiz. 1 ya da en fazla 2 futbolcu daha getirebiliriz. Mehmet’in de gelmesi ile birlikte 11. transferimizi yaptık. Hem geçen sezondan bizimle devam arkadaşlarımız hem de yeni arkadaşlarımız çok karakterli futbolcular. Futbol yeteneği önemli ama kadromuzdaki tüm futbolcularımızın Kocaelispor camiasına yakışacak isimler olduğunu söyleyebilirim.

ÇOK ÇALIŞKAN BİR TEKNİK KADROMUZ VAR

Çalışmalarımız oldukça coşkulu, neşeli ve tempolu geçti. Aynı zamanda çok da disiplinli çalıştık. Antrenman içi ve dışındaki saatlerde hal ve hareketlerimiz, iletişimimiz ile örnek olduğumuzu düşünüyorum. Teknik kadromuz tecrübeliler. Mustafa hocamızdan kalan iyi bir miras. Gerçekten çok çalışkanlar. Gecenin yarılarına analiz yapıyorlar. Mustafa hocamızın da iyileşmesi bizleri çok sevindirdi.

İYİ Kİ DE ERZURUM’A GELMİŞİZ

Kaldığımız otel ve kamp şartlarına gelmek istersem… Çok kampa gittim. Burası, yani Erzurum en iyi kamp merkezlerinden birisi gerçekten. Saha ayağının altında. Otel her anlamdaçok iyi. Tercih konusunda iyi ki Erzurum’a gelmişiz. Bolu kampında da sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Futbolcularımızdan, teknik ekibimizden, çalışanlarımızdan, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmayacaklar.