18 Tem 2021 - 14:16- Spor G: 18 Tem 2021 - 14:18

İlk etap kampı kazasız belasız bitti… Geçmiş olsun !..

Dün oynadığı Çaykur Rizespor antrenman maçının ardından Erzurum kampını noktalayan Kocaelispor’da takıma 3 gün izin verildi ÜMRİNİYESPOR’U KONUK EDEC...
İlk etap kampı kazasız belasız bitti… Geçmiş olsun !.. mask
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Dün oynadığı Çaykur Rizespor antrenman maçının ardından Erzurum kampını noktalayan Kocaelispor’da takıma 3 gün izin verildi

ÜMRİNİYESPOR’U KONUK EDECEKLER

Yeşil siyahlılar çalışmalarına bayramın üçüncü gününden itibaren Bolu’da devam edecek. Burada 28 Temmuz, 31 Temmuz ve 3 Ağustos’ta antrenman maçları yapacak olan takım sezon virajına da girmiş olacak. Kocaelispor sezonun ilk haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek.

MUSA NİZAM ERKEN BIRAKTI

Erzurum’da önceki gün yapılan antrenman dolu dolu geçti. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, yan top organizasyonları, taktik çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Musa Nizam antrenmanın bir bölümünde saha kenarında oturdu ve çalışmayı erken tamamladı. Teknik Direktör Turgay Karslı ile Kamerunlu futbolcu Mandjeck saha içinde bir süre konuşurken, çift kale maçta Dino kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Antrenman yenileme hareketleri ile sona erdi. Antrenmanı Başkan Engin Koyun ve yöneticilerden Bekir Halefler de izledi.
# Kocaelispor

18 Tem 2021 - 14:16 - Spor

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