İlk etap kampı kazasız belasız bitti… Geçmiş olsun !..

Dün oynadığı Çaykur Rizespor antrenman maçının ardından Erzurum kampını noktalayan Kocaelispor’da takıma 3 gün izin verildi
ÜMRİNİYESPOR’U KONUK EDECEKLER
Yeşil siyahlılar çalışmalarına bayramın üçüncü gününden itibaren Bolu’da devam edecek. Burada 28 Temmuz, 31 Temmuz ve 3 Ağustos’ta antrenman maçları yapacak olan takım sezon virajına da girmiş olacak. Kocaelispor sezonun ilk haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek.
MUSA NİZAM ERKEN BIRAKTI
Erzurum’da önceki gün yapılan antrenman dolu dolu geçti. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, yan top organizasyonları, taktik çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Musa Nizam antrenmanın bir bölümünde saha kenarında oturdu ve çalışmayı erken tamamladı. Teknik Direktör Turgay Karslı ile Kamerunlu futbolcu Mandjeck saha içinde bir süre konuşurken, çift kale maçta Dino kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Antrenman yenileme hareketleri ile sona erdi. Antrenmanı Başkan Engin Koyun ve yöneticilerden Bekir Halefler de izledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.