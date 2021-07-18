Tenis büyüsü bitti

Türkiye Tenis Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 18 yaş Yaz Tenis Turnuvası oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle verildi

TAM 50 SPORCU KATILDI

İzmit Tenis Kulübü kortlarında bir hafta süren 18 yaş Yaz Tenis Turnuvası’nda büyük heyecan ve çekişmeler sahne aldı. Türkiye Tenis Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tenis Turnuvasına Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dan 50 sporcunun katılımıyla bir hafta boyunca şampiyonluk için büyük mücadeleler sahne aldı. Rakipleriyle olduğu kadar aşırı sıcakla da mücadele veren sporcuların mücadelesi izlenmeye değerdi.

DÖRT KATEGORİDE YAPILDI

Bir hafta boyunca büyük heyecan içinde geçen 18 yaş Yaz Tenis Turnuvası müsabakaları eleme usulü olarak oynanırken sporcular aynı zamanda burada puan alarak klasmanda da üst seviyelere çıkmak için mücadele verdi. Çift Erkekler, Tek Erkekler, Çift Kadınlar ve Tek Kadınlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda büyük çekişmeler yaşandı. İzmit Tenis Kulübünün ev sahipliğinde yapılan Tenis Turnuvası’nda Başhakem Ali Yüksel, Metin Ergin ve Volkan İcik görev yaptı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Büyük çekişmelerin sahne aldığı 18 yaş Yaz Tenis Turnuvası’nda final maçları nefes kesen mücadelelere sahne aldı. Final maçlarının sonunda Tek Erkeklerde Emirhan Korhan Aksakal birinci olurken, Bora Çankaya ikinciliği aldı. Çift Erkeklerde yine Emirhan Korhan Aksakal ve Umut Efe Arslan şampiyonluk kupasını kazanmayı başardı. Ali Arda Gür ile Erinç Çamurdan ikinci oldu. Tek Kadınlarda Ece Gercer birinci olurken, ikinciliği Duru Kuşçu kazandı. Çift kadınlar kategorisinde Duru Kuşcu ile Ece Gencer şampiyonluğa ulaştı. Özge Yüksel ile Eda Gündüz ikincilik ile yetindi.

TEKNİK SONUÇLAR:

ÇİFT ERKEKLER

1-Emirhan Korhan Aksakal-U.Efe Arslan

2-Ali Arda Gür-Erinç Çamurdan

TEK ERKEKLER

1-Emirhan Korhan Aksakal

2-Bora Çankaya

ÇİFT KADINLAR

1-Duru Kuşcu-Ece Gencer

2-Özge Yüksel-Eda Gündüz

TEK KADINLAR

1-Ece Gercer

2-Duru Kuşçu