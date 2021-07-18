18 Tem 2021 - 14:19-SporGüncelleme: 18 Tem 2021 - 14:21
Kartepe Simit Cafe pehlivanları ağırladı
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Kartepe Güreşleri öncesinde Kartepe Simit Cafe sahipleri Ender Çakmak ve Kudret Dalgıç pehlivanlara kahvaltı daveti verdi. Kahvaltıya İsmail Koç, Recep Kara, Faruk Akkoyun, eski pehlivanlar Mustafa Başdemir ve Mustafa Bayram katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.