18 Tem 2021 - 14:19- Spor G: 18 Tem 2021 - 14:21

Kartepe Simit Cafe pehlivanları ağırladı
Kartepe Simit Cafe pehlivanları ağırladı mask
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Kartepe Güreşleri öncesinde Kartepe Simit Cafe sahipleri Ender Çakmak ve Kudret Dalgıç pehlivanlara kahvaltı daveti verdi.  Kahvaltıya İsmail Koç, Recep Kara, Faruk Akkoyun, eski pehlivanlar Mustafa Başdemir ve Mustafa Bayram katıldı.

 
# Mustafa

18 Tem 2021 - 14:19 - Spor

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