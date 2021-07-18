18 Tem 2021 - 14:30- Gündem G: 18 Tem 2021 - 14:32

Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nin ‘özel çocukları’ Gölcük Belediyesi Erikli Tepe Tabiat Parkı’nda doyasıya eğlendi
Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi mask
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Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nin düzenlediği piknikte özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendiler. Özel çocukların, renkli görüntülere sahne olan piknikte doğa ile baş başa güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Birimi Ulaşım Daire Müdürlüğü’nün tahsis ettiği otobüslerle Gölcük Belediyesi Erikli Tepe Tabiat Parkı götürülen engelli vatandaşlar ve yakınları, doğa ile baş başa güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

STRES ATTILAR

Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, “Pandemi süresince  evlerinde bunalan özel çocuklarımız ve bedensel engelli üyelerimiz pikniğin tadını çıkarttılar. Top oynayıp müzik çalıp oynayarak stres attılar” dedi. Tiryaki, bu tür etkinliklerimiz devamlı olacağını da belirtti.
# ulaşım

18 Tem 2021 - 14:30 - Gündem

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