Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nin düzenlediği piknikte özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendiler. Özel çocukların, renkli görüntülere sahne olan piknikte doğa ile baş başa güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Birimi Ulaşım Daire Müdürlüğü’nün tahsis ettiği otobüslerle Gölcük Belediyesi Erikli Tepe Tabiat Parkı götürülen engelli vatandaşlar ve yakınları, doğa ile baş başa güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.
STRES ATTILAR
Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, “Pandemi süresince evlerinde bunalan özel çocuklarımız ve bedensel engelli üyelerimiz pikniğin tadını çıkarttılar. Top oynayıp müzik çalıp oynayarak stres attılar” dedi. Tiryaki, bu tür etkinliklerimiz devamlı olacağını da belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.