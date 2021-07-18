18 Tem 2021 - 14:32- Siyaset G: 18 Tem 2021 - 14:34

YRP Genel Merkezi’nden Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyareti

YRP Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, yardımcıları ve Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular
YRP Genel Merkezi’nden Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyareti mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ve yardımcıları Basri Çayır ve Süleyman Pulat, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e geçmiş olsun ziyaretine gittiler. Büyükgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, “Mevla’m daha büyük sıkıntı ve imtihanlardan korusun” dedi. İlçe Başkanı Engin Kılıç da geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Büyükgöz, “İmtihan dünyası içerisindeyiz. Ani bir şekilde apandisit şikayeti oldu ve ameliyat olduk. Derdi veren Mevla’m şifasını da verir inşallah. Ziyaretiniz için teşekkür ederim” dedi.

18 Tem 2021 - 14:32 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.215.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BTP Gölcük’te başkan Üstüner mask
BTP Gölcük’te başkan Üstüner
Kocaeli'de AKP il yönetimi "15/07 Şafak Vakti" filmini izledi mask
Kocaeli'de AKP il yönetimi "15/07 Şafak Vakti" filmini izledi
Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor mask
Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor
Vekil sayımız bugün yine 12 olabilir mask
Vekil sayımız bugün yine 12 olabilir
Görevden alınan Aydın Ünlü'den açıklama geldi! mask
Görevden alınan Aydın Ünlü'den açıklama geldi!
İçişleri Bakanlığı’ndan 3 yeni genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 3 yeni genelge
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL