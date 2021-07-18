18 Tem 2021 - 14:33- Gündem G: 18 Tem 2021 - 14:34

Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ilçede başlattığı Genc-i Âlâ Gençlik Hareketi’nin bir parçası olan Başiskele Yaz Akademisi’nde eğitimler başlarken öğrenciler ilk gezi programında İstanbul’u keşfettiler
Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da mask

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi koordine edilen Yaz Akademisi, yaz döneminde geleceğin hazinesi çocuklara eğitim desteğini sürdürüyor. Eğitim ve eğlence amaçlı düzenlenen günübirlik İstanbul gezisine 113 öğrenci, 11 eğitmen ve 11 gözetmen veli katılım gösterdi.

BOĞAZ TURU VE MİNİATÜRK ZİYARETİ

İstanbul’da ilk durakları Üsküdar olan öğrenciler, sahilden Valide Sultan Gemisi’ne binerek Boğaz’a açıldılar. Güzel ve güneşli bir günde masmavi Boğaz manzarasının keyfini çıkaran öğrenciler, muhteşem bir Boğaz Turu yaptılar. Öğrenciler turda İstanbul’un tarihi sarayların, yalıların,  camilerin ve önemli mekânların tarihlerini hem görerek hem de rehberin anlatımıyla öğrendiler.
# eğitim, çocuk, Kocaeli Üniversitesi

18 Tem 2021 - 14:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.215.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi mask
Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi
Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni Açıkladı mask
Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni Açıkladı
Hastane kantini kiraya verilecek mask
Hastane kantini kiraya verilecek
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak mask
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak
Gölcük Kavaklı Caddesi’nin çehresi değişti mask
Gölcük Kavaklı Caddesi’nin çehresi değişti
Yeni vaka sayısında korkutan artış mask
Yeni vaka sayısında korkutan artış
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL