Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi koordine edilen Yaz Akademisi, yaz döneminde geleceğin hazinesi çocuklara eğitim desteğini sürdürüyor. Eğitim ve eğlence amaçlı düzenlenen günübirlik İstanbul gezisine 113 öğrenci, 11 eğitmen ve 11 gözetmen veli katılım gösterdi.
BOĞAZ TURU VE MİNİATÜRK ZİYARETİ
İstanbul’da ilk durakları Üsküdar olan öğrenciler, sahilden Valide Sultan Gemisi’ne binerek Boğaz’a açıldılar. Güzel ve güneşli bir günde masmavi Boğaz manzarasının keyfini çıkaran öğrenciler, muhteşem bir Boğaz Turu yaptılar. Öğrenciler turda İstanbul’un tarihi sarayların, yalıların, camilerin ve önemli mekânların tarihlerini hem görerek hem de rehberin anlatımıyla öğrendiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.