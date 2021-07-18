18 Tem 2021 - 14:33- Siyaset G: 18 Tem 2021 - 14:35

Seymen: Sözde değil özde particilik yapıyoruz

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yaptığı ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “AK Parti teşkilatı olarak sözde değil özde particilik yapıyoruz” dedi
Seymen: Sözde değil özde particilik yapıyoruz mask

AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen geçtiğimiz gün AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katılımı ile Gölcük’te bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “ Geçtiğimiz gün İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş ve İlçe Yöneticilerimiz ile birlikte ilçemizde bir dizi ziyarette bulunduk. Öncelikle gençlerimizin başta değerler eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda kendini geliştirdiği faaliyetleri düzenleyen TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliğinin yaz okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Gördük ki ülkemizi emin ellere teslim edeceğimiz gençlerimiz buralarda yetişiyor” dedi. 
# AKP

18 Tem 2021 - 14:33 - Siyaset

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