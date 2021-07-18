AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen geçtiğimiz gün AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katılımı ile Gölcük’te bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “ Geçtiğimiz gün İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş ve İlçe Yöneticilerimiz ile birlikte ilçemizde bir dizi ziyarette bulunduk. Öncelikle gençlerimizin başta değerler eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda kendini geliştirdiği faaliyetleri düzenleyen TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliğinin yaz okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Gördük ki ülkemizi emin ellere teslim edeceğimiz gençlerimiz buralarda yetişiyor” dedi.
18 Tem 2021 - 14:33- Siyaset Güncelleme: 18 Tem 2021 - 14:35
Seymen: Sözde değil özde particilik yapıyoruz
AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yaptığı ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “AK Parti teşkilatı olarak sözde değil özde particilik yapıyoruz” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.