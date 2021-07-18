ÜniAr memnuniyet sıralamasında GTÜ 2. sıraya yükseldi

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021’ sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 4. olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iki kademe yükselerek 2. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ; tüm alanlarda A, 2 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı.

Öğretim elemanlarının hazırbulunuşluğu durumu ve üniversite yönetiminin dijital liderlik düzeyi GTÜ’ye başarı getiren en önemli etkenler oldu. Ayrıca öğrencilerini pandemi koşullarına rağmen en iyi şekilde geleceğe hazırlamak isteyen GTÜ yönetimi ve akademisyenleri; uzaktan eğitimin yönetilmesi, dijital araçlar ve teknik altyapı yeterliliği, öğretim materyallerinin kalitesi gibi konularda üstün performans göstererek Genel Memnuniyet Sıralamasında 2. Sıraya yükseldi.

Uzaktan Eğitim Temel Alınarak Hazırlandı

Türk yükseköğretim sisteminde uzaktan eğitimin yönetilmesi, dijital araçlar ve teknik altyapı, öğretim elamanı, öğretim materyallerinin kalitesi gibi konularda üniversitelerin yeterliği araştırmaya zemin oluşturdu. Üniversitelerde pandemi süresindeki uzaktan eğitimin değerlendirilmesi öğretim elemanlarının teknolojiye entegrasyon düzeyleri, öğrencilerin beklentileri ve tecrübelerini şekillendirmesi ÜNİAR tarafından değerlendirildi.

Araştırmada ayrıca; uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme deneyimleri açısından memnuniyeti, kaliteli, erişilebilir ve kullanışlı bir uzaktan eğitim ve dijital öğrenme alt yapısı sağlanabilmesi, kurumun yönetimi ve işleyişi açısından öğrencilerin taleplerini hızlı ve memnuniyet verici düzeyde karşılayabilmesi, uzaktan öğrenme ortamları, imkân ve kaynaklar açısından zengin bir çeşitliliğe sahip ve yeterli olması ve öğrencilerin kişisel gelişimini ve gelecekteki kariyerlerini destekleyebilmesi konularında yoğunlaşarak değişen süreçte uzaktan ve dijital eğitim ele alındı.

TÜMA-2021’de 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42.353 öğrenciden kullanılabilir veri toplandı. Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı, Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliğinden Memnuniyetler, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği alanlarında oluşturulan Memnuniyeti Ölçeği ile öğrencilerin üniversitelerini 6 alanda değerlendirmeleri sağlandı. GTÜ 2’si Plus (+) olmak üzere tüm kategorilerde A düzeyi puanlar elde ederek haklı gururunu yaşadı.