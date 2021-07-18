Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı

Yavuz, mesajında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kurban ibadetini yerine getirdikleri bu bayramda, dünyada özellikle Müslüman coğrafyasında akan gözyaşı ve yaşanan acıların kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Yavuz, "Gönül coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde insan onuru ayaklar altına alınırken, kan ve zulüm yükselirken, aziz milletimiz aldığı ilahi emir gereği Kurban Bayramı'nda paylaşarak, acılara ortak olarak insan olma gereğinin en güzel örneğini sergilemektedir. Allah'a yakınlaşmak üzere yerine getireceğiniz kurban ibadetinizin, Allah katında makbul olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin devam ettiği bu bayramda, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak görüşmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastaların, öksüzlerin, yetimlerin, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin emanetlerinin, gazilerimizin gönüllerini yapmaya özen gösterelim. Bu müstesna günleri fırsat bilerek, tarih boyunca olduğu gibi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur, barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz.



Kıymetli Kocaelililer, sevdiklerimizle aramıza kapanamaz mesafelerin girmemesi için yapacağımız bayram ziyaretlerinde temizlik, maske, mesafeye ve özellikle tatilde yapacağımız yolculuklarda trafik kurallarına riayet edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Kocaelili hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı gönülden kutlar, bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini temenni eder, selam ve sevgilerimi sunarım."