18 Tem 2021 - 14:55- Gündem G: 18 Tem 2021 - 16:30

Minik Egemen'in kahreden ölümü

Kocaeli Türkchopper Motosiklet Kulübü üyesi Halil Mutlu’nun 6 yaşındaki oğlu Egemen Mutlu, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Minik Egemen'in kahreden ölümü mask

Kocaeli Türkchopper Motosiklet Kulübü üyesi olan ve İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Halil Mutlu’nun 6 yaşındaki oğlu Egemen Mutlu, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mutlu’nun acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Halil Mutlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mutlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. 

18 Tem 2021 - 14:55 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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