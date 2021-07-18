Kocaeli Türkchopper Motosiklet Kulübü üyesi olan ve İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden Halil Mutlu’nun 6 yaşındaki oğlu Egemen Mutlu, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mutlu’nun acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Halil Mutlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mutlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
18 Tem 2021 - 14:55- Gündem Güncelleme: 18 Tem 2021 - 16:30
Minik Egemen'in kahreden ölümü
Kocaeli Türkchopper Motosiklet Kulübü üyesi Halil Mutlu’nun 6 yaşındaki oğlu Egemen Mutlu, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.