18 Tem 2021 - 16:32- Gündem G: 18 Tem 2021 - 16:34

İzmit Belediyesi'nden kurban atıkları için uyarı

Çevre dostu İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle sokaklara kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı
İzmit Belediyesi'nden kurban atıkları için uyarı mask

Kurban Bayramı’nda olası kirliliğin önüne geçmek amacıyla İzmit Belediyesi, vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza edebileceği kurban poşeti dağıtımına bayramın birinci gününe kadar devam edecek. İzmit’te bu bayram da kötü koku ve görüntüye geçit vermeyecek olan İzmit Belediyesi, vatandaşları kurban atıkları konusunda uyardı. 

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

İzmit Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda kurban atıklarının konteyner, dere yatakları ve yağmur suyu hatlarına atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Atıkları kamuya açık alanlara atanlara cezai işlem uygulanacağını belirten yetkililer, 0532 166 41 41 whatsapp ihbar hattından veya 0262 318 00 00 hattından talep oluşturdukları takdirde kurban atıklarının alınacağını belirtti. 
# İzmit belediyesi

18 Tem 2021 - 16:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.215.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz” mask
“Milletimizle beraber yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz”
Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da mask
Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da
Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi mask
Karamürsel’in ‘Özel çocukları’ doyasıya eğlendi
Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni Açıkladı mask
Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni Açıkladı
Hastane kantini kiraya verilecek mask
Hastane kantini kiraya verilecek
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak mask
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL