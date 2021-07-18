İzmit Belediyesi'nden kurban atıkları için uyarı

Kurban Bayramı’nda olası kirliliğin önüne geçmek amacıyla İzmit Belediyesi, vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza edebileceği kurban poşeti dağıtımına bayramın birinci gününe kadar devam edecek. İzmit’te bu bayram da kötü koku ve görüntüye geçit vermeyecek olan İzmit Belediyesi, vatandaşları kurban atıkları konusunda uyardı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
İzmit Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda kurban atıklarının konteyner, dere yatakları ve yağmur suyu hatlarına atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Atıkları kamuya açık alanlara atanlara cezai işlem uygulanacağını belirten yetkililer, 0532 166 41 41 whatsapp ihbar hattından veya 0262 318 00 00 hattından talep oluşturdukları takdirde kurban atıklarının alınacağını belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.