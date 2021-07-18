18 Tem 2021 - 17:43- Asayiş G: 18 Tem 2021 - 17:51

Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı

Derince Yenikent Mahallesinde bulunan bir kafede çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak yaralanırken olayın şüphelisi polis ekiplerine teslim oldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı mask

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesinde bulunan bir kafeye birlikte gelerek sipariş veren Hakan A. (46) ile Tuncer Sayan arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan A., yanındaki tabanca ile Tuncer Sayan’a 4 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralan Sayan kanlar içerisinde yerde kalırken, Hakan A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuncer Sayan, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sayan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren Hasan A. polis ekiplerine tabanca ile birlikte teslim oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

# sağlık, eğitim, Mustafa

18 Tem 2021 - 17:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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