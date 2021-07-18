Yerli otomobil ile ilgili fotoğraflar, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövde çeşitli açılardan yer alıyor. Ayrıca mesajda, TOGG üst düzey yöneticisi Gürcan Karataş'ın ekiple birlikte fotoğrafı da yer alıyor. Yerli otomobil, Gemlik tesislerinde üretilecek. Yapımı hızla sürüyor. Yerli otomobilde, 2022 yılının sonunda seri üretime başlanacak.
18 Tem 2021 - 17:46- Gündem Güncelleme: 18 Tem 2021 - 17:48
Yerli otomobilin montajı Kocaeli'de yapıldı!
Yerli otomobilde yeni bir aşama daha kaydedildi. Tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla, Gebze'de ilk gövdenin montajı yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.