18 Tem 2021 - 17:46- Gündem G: 18 Tem 2021 - 17:48

Yerli otomobilin montajı Kocaeli'de yapıldı!

Yerli otomobilde yeni bir aşama daha kaydedildi. Tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla, Gebze'de ilk gövdenin montajı yapıldı
Yerli otomobilin montajı Kocaeli'de yapıldı! mask

Yerli otomobil ile ilgili fotoğraflar, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövde çeşitli açılardan yer alıyor.  Ayrıca mesajda, TOGG üst düzey yöneticisi Gürcan Karataş'ın ekiple birlikte fotoğrafı da yer alıyor. Yerli otomobil, Gemlik tesislerinde üretilecek. Yapımı hızla sürüyor. Yerli otomobilde, 2022 yılının sonunda seri üretime başlanacak.

18 Tem 2021 - 17:46 - Gündem

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