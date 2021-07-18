İyi gidiyoruz! “3-2”

Kocaelispor, Erzurum kampının ikinci ve son maçında Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi Dino, Bahattin ve Dilaver’in golleri ile 3-2 kazandı ve kampı moralli bitirdi. Kocaelispor’un 90 dakika boyunca ortaya koyduğu bilinçli ve dengeli futbol umut verdi.

REMY ATTI, GERİYE DÜŞTÜK

Erzurum Yüksek İrtifa Tesisleri K1 no’lu sahada oynanan maça Kocaelispor, İsmet, Cisse, Atila, Taha Batuhan, Diogo, Mesut, Tisdell, Pereria, Mandjeck, İrfan ve Dino 11’i ile çıktı. Mücadelede ilk gol Rize ekibinden geldi. 3. dakikada Remy ceza sahası içinden kaleye şut çekti ve top sağ köşeden filelerle buluştu. “1-0”

CEVAP DINO’DAN

Bu gole karşılık 29. dakikada Dino ile geldi. İrfan Başaran ceza sahası içinde son vuruşunu yapmak isterken top rakip savunma oyuncusunun koluna temas etti. Pozisyonun ardından akem Sinan Özcan pozisyona penaltı kararı verdi. Dino penaltıyı kullandı ve topu sol köşeden ağlara gönderdi. (1-1) İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıya Kocaelispor 10 değişiklik yaparak başladı. İlk yarıdan sadece Cisse kaldı ve ilk 45 dakikada sağ bek oynayan Gineli futbolcu ikinci yarıya ön liberoda başladı.

BAHATTİN YİNE YAZDI

İkinci yarının 10 maçın da 55. dakikasında Kocaelispor öne geçti. Benhur dışarı çıkmakta olan topu topu oyun alanında tutmayı başardı ve İlyas Kubilay’a pas verdi. İlyas da Bahattin'e topu verdi. Bahattin kendisine gelen topu vücudunu da kullanarak rakibinden kurtardı ve sağ ayağının dışıyla sol köşeye bıraktı. (2-1) Bahattin, Antalyaspor maçında da fileleri havalandıran isimdi.

SON SÖZÜ DİLAVER SÖYLEDİ

Dengeli ve ne yaptığını bilen bir kimlikle mücadele eden Kocaelispor bitime 13 dakika kala kalesinde golü gördü. Alberk ceza sahası dışından sol ayağı ile çok iyi bir şut çekti. Doğukan topa uzansa da topun sol doksandan ağlara gitmesine engel olamadı. (2-2) Maçta son sözü ile Dilaver söyledi. Başarılı futbolcu sol ayağına çektiği topu kaleye gönderdi. Kaleci Zafer sağına uzandı ancak top sağ köşeden ağlarla buluştu. (3-2) Maç 3-2 Kocaelispor’un galibiyeti ile sona ererken yeşil siyahlılar bir kez daha umut veren bir futbol ortaya koydu. Öte yandan ikinci 45 dakikada sahaya çıkan genç Denizhan da oldukça başarılıydı.

BOLU’DA DEVAM EDECEĞİZ

Maçı sağ dizinden sakatlanan Hasan Hatipoğlu, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar, yöneticiler Bekir Halefler ve Ömür Öztürk de izledi. Öte yandan Giresunspor Teknik Direktör Hakan Keleş ile Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Rize maçının ardından Erzurum kampını tamamlayan Kocaelispor’da futbolculara 3 gün izin verildi. Yeşil siyahlılar bayramın 3. günü, 22 Temmuz’da Bolu’da ikinci etap hazırlıklarına başlayacak.

ANTRENMAN MAÇI

KOCAELİSPOR: 3

ÇAYKUR RİZESPOR:2

SAHA: Erzurum Yüksek İrtifa

HAKEMLER: Sinan Özcan***, Kenan Özcan***, Bülent Korkmaz***

KOCAELİSPOR: İsmet***, (Doğukan***) Cisse***, (Semih***), Atila*** (Denizalp****), Taha Batuhan***, (Mevlüt***), Diogo*** (Musa Nizam***), Mandjeck*** (Furkan***) Mesut**** (Yılmaz***) Tisdell*** (Benhur***), Pereria***, (Dilaver***), İrfan*** (İlyas Kubilay***) Dino*** (Bahattin***)

GOLLER: Dk. 3 Remy, Dk. 77 Alberk (Rize), Dk. 29 Dino (P), Dk. 55 Bahattin, Dk. 85 Dilaver

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin** (Zafer*), Alper Potuk (Can Ceylan *), Yasin Pehlivan (Caner *), Aziz Aksoy (Musa Eren *), Erik Sabo dk.10 sakatlandı ? (Eren Karadağ *), Aminu Umar * (Alberk *), Damjan Dokovic (Meljnak *), Remy * (Enes *), Selim Ay (Emir Han *), Cemali Sertel (Jesus *), Rasmus Sebastien Holmen * (Anıl Yaşar **)