Korkutan artış sürüyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Temmuz verilerine göre, 233 bin 946 test yapıldı.

VEFAT VE YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 7 bin 680 yeni vaka tespit edilirken 66 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 835 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.74, ikinci doz ortalaması yüzde 33.38, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 290 bin 483 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis. Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Temmuz verilerine göre, 234 bin 161 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 666 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 490 kişi sağlığına kavuşmuştu.