18 Tem 2021 - 22:17- Asayiş G: 18 Tem 2021 - 22:19

Kandıra’da denize giren genç boğularak can verdi

Kandıra Cebeci sahilinde denize girip gözden kaybolan bir genç boğuldu.
Kandıra’da denize giren genç boğularak can verdi mask

Olay, Kandıra Cebeci sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Furkan Kırcı, serinlemek için denize girdi. Denize giren Kırcı bir süre sonra gözden kaybolunca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenliği Ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp şahsı bulmak için arama çalışmaları başlattı. Saat 20.30 sularında denizden çıkarılan Furkan Kırcı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Kırcı’nın bedeni Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

18 Tem 2021 - 22:17 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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