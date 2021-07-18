Yangın Derince D100 Karayolu, Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde seyir halinde olan Cem E. yönetimindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Balataların tutuştuğunu fark eden sürücü Cem E. kamyonu emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yan yolda bulunan binadaki vatandaş bahçe suladığı hortumu karayoluna çekerek yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
18 Tem 2021 - 22:19- Asayiş Güncelleme: 18 Tem 2021 - 22:22
Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu
Derince'de seyir halinde olan hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken, bir vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yangına müdahale etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.