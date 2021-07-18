18 Tem 2021 - 22:19- Asayiş G: 18 Tem 2021 - 22:22

Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu

Derince'de seyir halinde olan hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken, bir vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yangına müdahale etti.
Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu mask

Yangın Derince D100 Karayolu, Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde seyir halinde olan Cem E. yönetimindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Balataların tutuştuğunu fark eden sürücü Cem E. kamyonu emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yan yolda bulunan binadaki vatandaş bahçe suladığı hortumu karayoluna çekerek yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Bahçe, Yangın, itfaiye

18 Tem 2021 - 22:19 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.215.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar mask
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
47 tarihi sikke ele geçirildi mask
47 tarihi sikke ele geçirildi
Kedinin boğazına ip bağlayıp işkence yaptılar mask
Kedinin boğazına ip bağlayıp işkence yaptılar
Mesire alanında yangın çıktı mask
Mesire alanında yangın çıktı
Kandıra Belediyesi'nde intihar girişimi! mask
Kandıra Belediyesi'nde intihar girişimi!
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL