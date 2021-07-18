Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu

Yangın Derince D100 Karayolu, Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde seyir halinde olan Cem E. yönetimindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Balataların tutuştuğunu fark eden sürücü Cem E. kamyonu emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yan yolda bulunan binadaki vatandaş bahçe suladığı hortumu karayoluna çekerek yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.