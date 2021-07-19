Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve tersaneden emekli olan Nevzat Malçok (66), arıcılık ile uğraşan oğlu Ali Malçok'a yardım etmek üzere kovanların bulunduğu ormanlık alana gitti. Burada kalp krizi geçiren Malçok, bulunduğu bölgede dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Oğlu tarafından hareketsiz yatarken bulunan Malçok'u bulunduğu yerden kurtarmak için olay yerine AFAD, itfiaye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarılan Malçok'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bilinci kapalı olan Malçok, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Malçok ailesi gözyaşlarına boğulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
19 Tem 2021 - 09:02- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2021 - 09:05
Kalp krizi geçirip kayalıklardan düştü!
Gölcük Değirmendere'de arıcılık yapan oğluna yardım etmek üzere yanına giden 66 yaşındaki Nevzat Malçok, geçirdiği kalp krizi sonucu düştüğü kayalık bölgeden ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Malçok yolda yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.