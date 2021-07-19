19 Tem 2021 - 09:12- Gündem G: 19 Tem 2021 - 09:17

Yüzlerce firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 549 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
Yüzlerce firma eleman arıyor mask

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 549 firma personel arıyor.

19 Tem 2021 - 09:12 - Gündem

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