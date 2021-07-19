Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Bayramlarımız dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesi birbirine yakınlaştıran; paylaşmanın, dayanışmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken bir yandan ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik buhran, yaşanan adaletsizlikler ve daha birçok çözüme kavuşturulmayan sorun ile maalesef bir bayramı daha karşılamaktayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkeleri doğrultusunda yapılacak doğru çalışmalar ile; gelir adaletsizliklerinin ortadan kaldırıldığı, fikir ayrılıklarına rağmen ortak paydada buluşulduğu, kimsenin yatağa aç girmediği, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin ayrım gözetmeksizin dayanışma içerisinde olduğu, barış ve huzurun sağlandığı bir Türkiye olarak inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bayramlarımızı huzurla karşılayacağız. Paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün sembolü Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum”
19 Tem 2021 - 09:19- Siyaset Güncelleme: 19 Tem 2021 - 09:21
Başkan Yıldızlı’dan Kurban Bayramı mesajı
# Mustafa, chp, koronavirüs
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İl Delegesi - Ancak, bayramlarda mesaj verirsin başkan Oyum sanaydı kongrede hayal kırıklığım oldun Konuşamıyorsun öz yeğenin Berkay belediyeden kazandı üçüncü dereceden akrabam diye yalan söyledin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.