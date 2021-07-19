Valilik uyardı: Bayramda sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kurban Bayramı süresi için yaptığı değerlendirmelere göre;

Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı)bölgemizde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği,

Bayramın ikinci günü (21/07/2021 Çarşamba) bölge genelinin ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği,

Bayramın üçüncü günü (22/07/2021 Perşembe) ise bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya ) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği,

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) bölgemizde yağış beklenmediği, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.