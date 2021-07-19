Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hasta Nakil Hizmetleri, karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 21 Bin kişiden fazla hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak.
TAM DONANIMLI AMBULANSLAR
Vatandaşların Kurban Bayramı’nda olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.
21 BİN 137 KİŞİYE HİZMET
Son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 20 bin 118 olurken il dışına 549 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 21 bin 137 kişiye hizmet verildi.
153 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNDEN ULAŞILABİLİR
Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mertcan - Ücretsiz şehiriçi ulaşımı
niye bitirdiniz sağlıkçılara,
Yazıklar olsun size..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.