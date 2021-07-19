Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kırgınlıkların giderildiği, barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana çıkarak dayanışmamızın arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı`nda da dostluğumuzu, sevgimizi ve kardeşliğimizi birbirimizle paylaşacağız. Fakat Kovid-19 salgınının kontrollü olarak hayatımızda yer aldığı günlerde tedbirleri elden bırakmayalım. Hem kurban keserken hem de bayramlaşırken hijyen kurallarına azami oranda gayret gösterelim. Rabbim bizleri salgınların sona erdiği nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Bu vesileyle yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneği olan Kurban Bayramı’mızın ülkemize ve İslam coğrafyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”
19 Tem 2021 - 10:39- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 10:41
Başkan Aygün´den Kurban Bayramı mesajı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kurban Bayramı öncesi yayımladığı mesajında başta Derinceliler olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Zarif Altay - Zeki Aygün derince için bir şans.
laf değil icraat üretiyor. derince nin kronik sorunu olan alt yapısını tamamen yeniliyor, köylere hareket getirecek projeler başlattı,
tartışılmaz kişiliği ve dürüstlüğü tüm siyasetçilere örnektir
Manavistan - ne şansı en büyük felaket! ne icraat üretmiş, yapmayın allah aşkına her taraf dökülüyor, sopalının çehresi bir türlü değişmedi, derincenin içi keza öyle çok cansız, esnafta bir hareket yok, bir canlılık yok, yenikent biraz canlı oda genellikle çalışan ve memur kesimi olduğu için esnaf kazanıyor, yollar, kaldırımlar, parklar içler acısı, yeşil alan yok denecek kadar az, sağlık biraz iyi, ulaşım sıfır hiç bir yatırım yok tabii büyükşehir in koordinesinde olması gereken iş, sosyal yardımların malum kimlere gittiği belli, daha sayayım mı?
Laser - Bayramlarda olmasa bu adamı ortada görmeyeceğiz Allahtan dini bayramlar varda arada çıkıp mesaj atıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.