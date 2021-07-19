Başkan Aygün´den Kurban Bayramı mesajı

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kırgınlıkların giderildiği, barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana çıkarak dayanışmamızın arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı`nda da dostluğumuzu, sevgimizi ve kardeşliğimizi birbirimizle paylaşacağız. Fakat Kovid-19 salgınının kontrollü olarak hayatımızda yer aldığı günlerde tedbirleri elden bırakmayalım. Hem kurban keserken hem de bayramlaşırken hijyen kurallarına azami oranda gayret gösterelim. Rabbim bizleri salgınların sona erdiği nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Bu vesileyle yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneği olan Kurban Bayramı’mızın ülkemize ve İslam coğrafyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”