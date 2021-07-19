Birsen hemşireden acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evinden çıkan emekli hemşire Birsen Güçel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Başka bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan emekli hemşire vefat etti. Birsen Hemşire'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.