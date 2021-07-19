Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evinden çıkan emekli hemşire Birsen Güçel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Başka bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan emekli hemşire vefat etti. Birsen Hemşire'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.
19 Tem 2021 - 10:43- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 11:37
Birsen hemşireden acı haber! Yaşam savaşını kaybetti
Körfez'de bir arabanın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan emekli hemşire Birsen Güçel 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.