19 Tem 2021 - 10:43- Gündem G: 19 Tem 2021 - 11:37

Birsen hemşireden acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Körfez'de bir arabanın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan emekli hemşire Birsen Güçel 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
Birsen hemşireden acı haber! Yaşam savaşını kaybetti mask

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evinden çıkan emekli hemşire Birsen Güçel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Başka bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan emekli hemşire vefat etti. Birsen Hemşire'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.
# eğitim, kaza

19 Tem 2021 - 10:43 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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