Yangın, Darıca Piri Reis Mahallesi Lodos Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ilk olarak trafonun kilidini kırdı. Daha sonra da ekipler, trafoda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Bütün mahallenin elektrikleri uzun süre kesik kalırken, durumun çözümü için bölgeye SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
19 Tem 2021 - 10:53- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2021 - 10:55
Trafoda çıkan yangın korkuttu
Darıca'da elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.