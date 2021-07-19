Türkiye'nin en çok kullandığı emoji belli oldu

Facebook Dünya Emoji Günü'nü kutlamak amacıyla Türkiye'deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojiler paylaştı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Facebook'ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.

Dünya genelinde son üç ayda oluşturulan gönderilere bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla emojili gönderi paylaştığı gözlenirken, Türkiye genelinde en çok kullanılan emojiler mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller ve ukala kendini beğenmiş emoji oldu. Türkiye'de en çok kullanılan emojiler arasında doğum günü pastası, şeker, çikolata ve fincan var. Öne çıkan başka bir veri ise yeni gelen emojiler arasında zeytin emojisinin bulunması.