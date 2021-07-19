Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. TAKS = 0,35, KAKS = 1,05 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. Taşınmaz; Anadolu Otoyolunun 240 metre batısında, Kocatepe Mahallesi Edebali Camisinin 315 metre kuzeybatısında, Çınarlıderenin 830 metre doğusunda konumludur.
19 Tem 2021 - 11:20- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 11:23
İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.