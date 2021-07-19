İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık

Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. TAKS = 0,35, KAKS = 1,05 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. Taşınmaz; Anadolu Otoyolunun 240 metre batısında, Kocatepe Mahallesi Edebali Camisinin 315 metre kuzeybatısında, Çınarlıderenin 830 metre doğusunda konumludur.

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