19 Tem 2021 - 11:20- Gündem G: 19 Tem 2021 - 11:23

İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık
İzmit Hatip Mah.de 2+1 daire icradan satılık mask

Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. TAKS = 0,35, KAKS = 1,05 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. Taşınmaz; Anadolu Otoyolunun 240 metre batısında, Kocatepe Mahallesi Edebali Camisinin 315 metre kuzeybatısında, Çınarlıderenin 830 metre doğusunda konumludur.

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# Bahçe, İzmit belediyesi

19 Tem 2021 - 11:20 - Gündem

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