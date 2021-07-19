Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, KOCAKAYMAZ Mahallesi, 101 Ada, 230 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup tarım arazisi olarak kullanılmaktadır, killi-tınlı toprak yapısı vardır, marjinal tarım arazisidir, yerleşim birimlerine nispeten uzak konumdadır.
19 Tem 2021 - 11:22- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 11:24
Kandıra Kocakaymaz'da 2060 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra Kocakaymaz'da 2060 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.