19 Tem 2021 - 11:23- Gündem G: 19 Tem 2021 - 11:26

Kantin yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kantin yeri kiraya verilecek

19 Tem 2021 - 11:23 - Gündem

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