İzmit Belediyesi, eski başkanın kabrini düzenledi

Kentin her noktasına ulaşarak daha yaşanılabilir bir İzmit için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, vatandaşların bazı taleplerini kendi yetki ve sorumluluğunda olmamasına karşın geri çevirmeyerek yerine getirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi ekipleri son olarak, İzmit Belediyesinin eski başkanlarından olan Kemal Öz’ün kabrinde düzenleme gerçekleştirdi.

TALEBE KAYITSIZ KALINMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olmasına karşın İzmit Belediyesinin Whatsapp ihbar hattına gelen talebe kayıtsız kalmayan ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Kemal Öz’ün kabrine giderek burada yapılması istenen düzenlemeleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmadan memnun kalan Öz ailesi, taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiren İzmit Belediyesine teşekkür etti.