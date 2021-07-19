19 Tem 2021 - 13:48- Eğitim G: 19 Tem 2021 - 13:50

“Zümrüt Boya”, okulların tercihi oldu

Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen “Zümrüt Boya” Kocaeli okullarının tercihi olmaya başladı
“Zümrüt Boya”, okulların tercihi oldu mask

“Hereke Kimya” markasıyla dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemesi üreterek adından sıkça bahsettiren Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı şimdi de İç Cephe ve Dış Cephe Silikonlu Boya ile Tavan Boyası üretimi gerçekleştirerek bir yeniliğe daha imza attı. Ülke genelinde ise sayılı okulun arasına girmeyi başardı. İzmit Gültepe İlkokulu Müdürü Aşkın Miril tercih ettiği gri ve mavi renkli silikonlu iç cephe boyalarını Hereke Nuh Çimento MTAL Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz’dan teslim aldı.

“ÇOK BAŞARILI BULDULAR”

Yaptıkları boyanın 1. kalite olduğunu belirten Muzaffer Oğuz, “Birçok boya uygulayıcısı boyamızı denemek istedi. Deneyen tüm uygulayıcılar çok başarılı buldu. Bu nedenle Zümrüt Boyamızı tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Ürettiğimiz boyalardan elde edilecek gelir birçok öğrencimizin çalışırken öğrendikleri süreçte gelir elde etmelerinde kullanılmaktadır” dedi.

19 Tem 2021 - 13:48 - Eğitim

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