Yasin Abilerinden kamp yapan gençlere sürpriz

Başiskele’nin eşsiz doğal güzellikleri arasında, Yuvacık Barajı’nın masmavi manzarasında Tepecik Mahallesi’nde misafirlerini ağırlayan Tepecik Gençlik Kamp Merkezi, kentin gençlerine unutulmaz bir yaz kampı yaşatmaya devam ederken, bu hafta sonu kampa giren gençler sosyal medyadan paylaştıkları bir video ile Başkan Yasin Özlü'yü çay içmeye ve sohbete davet ettiler.Sosyal medyadan gençlerin paylaşımını gören Başkan Yasin Özlü gençlerin davetine kayıtsız kalmadı ve yaklaşık 1 saat içerisinde gençlerle Tepecik Gençlik Kamp Merkezi'nde buluştu. Yasin abilerini karşılarında gören geleceğin hazinesi gençler büyük bir mutluluk yaşadılar.Başkan Özlü, gençlerle samimi ve sıcak bir ortamda sohbet etti.