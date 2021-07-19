Başiskele’nin eşsiz doğal güzellikleri arasında, Yuvacık Barajı’nın masmavi manzarasında Tepecik Mahallesi’nde misafirlerini ağırlayan Tepecik Gençlik Kamp Merkezi, kentin gençlerine unutulmaz bir yaz kampı yaşatmaya devam ederken, bu hafta sonu kampa giren gençler sosyal medyadan paylaştıkları bir video ile Başkan Yasin Özlü'yü çay içmeye ve sohbete davet ettiler.Sosyal medyadan gençlerin paylaşımını gören Başkan Yasin Özlü gençlerin davetine kayıtsız kalmadı ve yaklaşık 1 saat içerisinde gençlerle Tepecik Gençlik Kamp Merkezi'nde buluştu. Yasin abilerini karşılarında gören geleceğin hazinesi gençler büyük bir mutluluk yaşadılar.Başkan Özlü, gençlerle samimi ve sıcak bir ortamda sohbet etti.
19 Tem 2021 - 13:49- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2021 - 13:51
Yasin Abilerinden kamp yapan gençlere sürpriz
Başiskele Belediyesi'nin Genc-i Âlâ projesi kapsamında Tepecik Gençlik Kamp Merkezi'nde kampa giren gençlere ‘Başiskele'nin Yasin Abisi’, Belediye Başkanı Yasin Özlü sürpriz yaptı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.