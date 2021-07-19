Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü

Nörooftalmoloji Birim Sekreteri Prof. Dr. Ebru Nevin Çetin yaptığı açıklamada, özellikle yasadışı alkollü içki yapımında kullanılan metil alkol zehirlenmesinin hem ölüm hem de körlük ile sonuçlanabileceğini söyledi.

3 haftada 70 ölüm

Prof. Dr. Ebru Nevin Çetin 2002 ve 2010 yılları arasında metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak Türkiye 383 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Pandemi şartlarının getirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle kullanımı artan metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayı içinde sadece 3 haftada 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu hızlı yükseliş endişe yaratıyor. Metil alkol zehirlenmesi erken teşhis edilip tedavisine başlanmazsa körlük ve sonrasında ise ölüm kaçınılmaz bir son oluyor. Toplumda metil alkol zehirlenmesinin sonuçlarıyla ilgili farkındalık yaratılması çok önem kazandı” dedi.

Toplumda bilinçlenme şart

Alkollü içki tüketiminde güvenilir olmayan kaynaklardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan Prof.Dr. Ebru Nevin Çetin, mesleki olarak metil alkole maruziyet riski olan durumlarda gerekli önlemler alınması gerektiğini ve metil alkol zehirlenmesi konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmenin ve konuyla ilgili farkındalığı arttırmanın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Çetin şöyle devam etti:

Ölümcül doz yarım litre

“ COVID-19 pandemisi gibi kriz dönemlerinde psikolojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılar alkol tüketimini arttırabiliyor. Metil alkol vücuda alındıktan sonra formaldehit ve formik aside dönüşmekte, toksik etkili bu ürünler de hücresel düzeyde oksijenlenmeyi bozmakta ve vücutta asidoza sebep olmaktadır. Asidozun seviyesine göre göz sinirlerinde, beyinde, iç organlarda hasar ortaya çıkabilmekte, ağır olgularda ise süreç ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümcül doz 15-500ml arasında değişmektedir. Daha düşük dozlarda bile körlük ortaya çıkabilmektedir. Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı, bilinç kaybı şikayetiniz varsa ve metil alkol alımından yaklaşık 10 ile 30 saat sonrasında görme kaybı başladıysa süreç koma ile devam edebilir.”

Metil alkol zehirlenmesinde göz nasıl etkilenir?

Metil alkol zehirlenmesinde gözle ilgili ilk bulgular ışık hassasiyeti ve görmede bulanıklıktır. Maruz kalınan metil alkol dozu ile ilişkili olarak görme siniri hasarı ve görme kaybı ortaya çıkar, körlükle sonuçlanabilir.

Metil alkol zehirlenmesinde görme kaybının tedavisi var mıdır?

Görme kaybında düzelme olması, alınan metil alkol dozu, tanı ve tedavi hızı ile ilişkilidir. Düşük doz metil alkol maruziyetinde hızlı tanı ve tedavi ile görme kaybında bir miktar geri dönüş olabilmektedir. Yüksek doz maruziyeti ve tanı/tedavide gecikme ise körlük ve sıklıkla ölümle sonuçlanmaktadır.

Metil alkol nedir?

Metil alkol (metanol) boya inceltici, yakıt, cam temizleyici, antifriz gibi çeşitli malzemelerde yer alan ve sanayide kullanılan bir maddedir. Sahte içki yapımında etil alkol (etanol) yerine maliyeti düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Metil alkol ve etil alkol ayırımı ancak laboratuvar şartlarında yapılabilmekte, koku, tat veya renk ile iki madde birbirinden ayrılamamaktadır. Bu durum da zehirlenme bulguları ortaya çıkmadan önce metil alkol kullanılmış sahte içkinin tanınmasını zorlaştırmaktadır.