Vakıf Katılım ve İTÜ’den Girişim Hızlandırma Programı

Vakıf Katılım, finansal teknoloji (Fintech) alanında girişim fikri belli bir aşamada olan girişimcilerin, fikirlerini hayata geçirme fırsatı elde etmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde “Girişim Hızlandırma Programı”nı başlattı. 8 Ağustos’a kadar başvuruların alınacağı “Girişim Hızlandırma Programı”nı tamamlayan ve dereceye giren girişimciler toplam 60 bin TL’lik ödülü almaya hak kazanacak.