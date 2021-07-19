19 Tem 2021 - 13:54- Ekonomi G: 19 Tem 2021 - 13:55

Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı
Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı mask

Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdürüyor. Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile Tayvan’ın en büyük operatörü ChunghwaTelecom, ‘Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi’ (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Netsia’nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü ChunghwaTelecom’un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.

19 Tem 2021 - 13:54 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.204.129 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tüketici güven endeksi belli oldu mask
Tüketici güven endeksi belli oldu
Asgari Ücret Desteği sürecek mask
Asgari Ücret Desteği sürecek
Üniversitelilere avantajlı bankacılık mask
Üniversitelilere avantajlı bankacılık
Türk Lirası bayrama erken girdi mask
Türk Lirası bayrama erken girdi
Palandöken: 9 günlük bayram tatili piyasaları canlandıracak mask
Palandöken: 9 günlük bayram tatili piyasaları canlandıracak
280 beygirlik Sedan: Hyundai Elantra N mask
280 beygirlik Sedan: Hyundai Elantra N
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL