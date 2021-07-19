Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı

Türk Telekom, dünyaya teknoloji ihraç etmeyi sürdürüyor. Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile Tayvan’ın en büyük operatörü ChunghwaTelecom, ‘Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi’ (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Netsia’nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü ChunghwaTelecom’un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.