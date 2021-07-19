YRP Gebze İlçe Teşkilatı Genişletilmiş Haziran ayı İlçe Divanı, Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.Kuran-Kerim okunmasıyla başlayan ilçe divanında söz alan Engin Kılıç, “Biz mevcut iktidar gitsin de kim gelirse gelsin siyaseti değil, ülkenin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla geliyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmaksızın 82 milyon insanı kucaklamak için 7 milyar insanın selamete ermesi için geliyoruz” dedi.

“BOHÇASINI ALAN YRP’YE GELİYOR”

Ardından ilk seçimde partilerinin Meclis’te olacağını ifade eden İl Başkanı Mehmet Aras,“Biz Türkiye’de 81 ilde Yeniden Refah Partimizin teşkilatlarını kurduk. Hiroşima’ya düşen bomba Saadet Partisi’ne düştü. Bohçasını toplayan Yeniden Refah Partisi’ne geliyor. İlk seçimde inşallah Meclis’teyiz dedi.

“İLK SEÇİMDE MECLİSTEYİZ”

Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk ise, “Kimse kusura bakmasın, Saray’a yakın birkaç müteahhidin vergi borçları olan 500 Milyondan tutun, 6 Milyar TL’ye kadar olan vergi borçları affediliyor. Ama 2 Milyona yakın asgari ücretlinin maaşlarından alınan vergi çatır çatır alınıyor. İlk seçimde çoğunlukla meclise gireceğiz. Genel Başkanımız, Liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne oturtacağız” dedi. Partiye yeni üye olanların rozetleri Genel Başkan Yardımcısı Öztürk tarafından takıldı.