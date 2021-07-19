Körfez Arpalı Köyü’nde yeni başkan İdris Virdil

14 Şubat 2006 tarihinde Körfez ilçesinde kurulan, Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Köyü Derneği15’inciyılında 12.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla olağan genel kurulunu yapamayan dernek, yasakların kalkmasıyla birlikte kongreye gitti. 2 dönemdir Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığını yapan Mahalle Afet Gönüllüleri Üyesi (MAG) de olan Fevzi Virdil, kongrede yeniden aday olmazken yerine iş adamı İdris Virdil başkan seçildi. İstiklal Marşı ile başlayan kongrede Divan Başkanı AdemVirdiloldu. Akabinde bilançolar incelendi ve oy birliği ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI

İdris VİRDİL: Başkan – İş Adamı

Rasim KIRVELİ: Başkan Yardımcısı – İş Adamı

Zeynel ALTUNTAŞ: Genel Sekreter – Devlet Memuru

Ensar BAYBURTLU: Muhasip – Belediye Personeli

Mehmet BAYBURTLU: Meslek Mensuplarından Sorumlu Başkan – Özel Sektör Çalışanı

Selvet DECCAL: Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan - Emekli

Mustafa ELVERDİ: Asil Üye - İş Adamı