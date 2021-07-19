Körfez Arpalı Köyü’nde yeni başkan İdris Virdil

14 Şubat 2006 tarihinde Körfez ilçesinde kurulan, Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Köyü Derneği15’inciyılında 12.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Pandemi dolayısıyla olağan genel kurulunu yapamayan dernek, yasakların kalkmasıyla birlikte kongreye gitti. 2 dönemdir Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığını yapan Mahalle Afet Gönüllüleri Üyesi (MAG) de olan Fevzi Virdil, kongrede yeniden aday olmazken yerine iş adamı İdris Virdil başkan seçildi. İstiklal Marşı ile başlayan kongrede Divan Başkanı AdemVirdiloldu. Akabinde bilançolar incelendi ve oy birliği ile kabul edildi.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI
İdris VİRDİL: Başkan – İş Adamı
Rasim KIRVELİ: Başkan Yardımcısı – İş Adamı
Zeynel ALTUNTAŞ: Genel Sekreter – Devlet Memuru
Ensar BAYBURTLU: Muhasip – Belediye Personeli
Mehmet BAYBURTLU: Meslek Mensuplarından Sorumlu Başkan – Özel Sektör Çalışanı
Selvet DECCAL: Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan - Emekli
Mustafa ELVERDİ: Asil Üye - İş Adamı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.