Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya'da bulunan bir fabrikada uzun yıllardan bu yana makine bakım işleriyle uğraşan 62 yaşındaki J.Y. Kim, çalıştığı esnada üzerine metal malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan J.Y. Kim, burada doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. J.Y. Kim’in cenazesi işlemlerin ardından Güney Kore’nin Seul kentine gönderilecek.
19 Tem 2021 - 14:32- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2021 - 14:34
Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti
İzmit Alikahya bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, 62 yaşındaki Koreli J.Y Kim yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.