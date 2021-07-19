Fabrikada iş kazası: Koreli çalışan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya'da bulunan bir fabrikada uzun yıllardan bu yana makine bakım işleriyle uğraşan 62 yaşındaki J.Y. Kim, çalıştığı esnada üzerine metal malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan J.Y. Kim, burada doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. J.Y. Kim’in cenazesi işlemlerin ardından Güney Kore’nin Seul kentine gönderilecek.