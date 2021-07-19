19 Tem 2021 - 20:05- Gündem G: 19 Tem 2021 - 20:06

Kandıra sahilleri 800 bin misafir ağırlayacak

İlimizin Karadeniz’e kıyısı olan ilçesi Kandıra’da, bayram telaşı ikiye katlandı. Bir yandan bayram hazırlığı yapan Kandıra öte yandan da tatilciler için kolları sıvadı. Bu tatil dönemi 800 bin tatilciyi bekleyen Kandıra sahilleri 2021 yazına hazır
Kandıra sahilleri 800 bin misafir ağırlayacak mask

Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ölü bir sezon geçiren Kandıra sahillerinde bu sezon doluluk yaşanıyor. Yasaksız ilk bayramı fırsat bilen tatilciler ve günübirlik deniz tutkunları, Kandıra sahillerinin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Kandıra seferlerini artıran otobüs firmaları da akın akın yolcu taşıyor. Kerpe’de otel işletmeciliği yapan Erkan İşeri, “Bu yıl 750-800 bin civarında konuk bekliyoruz. 8 bölgemizde günübirlik tatilcilerle birlikte bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Kandıra sahillerinde tatil yapmak isteyenler, Ege ve Akdeniz gibi yüksek fiyatlarla karşılaşabilir. Kandıra sahillerinde otel, motel ve pansiyon gibi konaklama merkezlerinde fiyatlar ikiye katlandı. Haliyle restoranlar da fiyatlarına aynı oranda artış yaptı.

800 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Kerpe’de otel işletmeciliği yapan Erkan İşeri, “Bu yıl 750-800 bin civarında konuk bekliyoruz. 8 bölgemizde günübirlik tatilcilerle birlikte bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bayram rezervasyonlarımız ise günler öncesinden doldu” açıklamasında bulundu.

“KEFKEN’DE ADIM ATILMIYOR”

KefkenKovanağzı’nda balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, “KefkenKovanağzı mavi bayrak aldıktan sonra çok daha yoğun bir hale geldi. Esnafa olumlu yansımaları var. Şu an full çıktılı, adım atılmıyor. Esnaf olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık, herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.

# covid-19

19 Tem 2021 - 20:05 - Gündem

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