19 Tem 2021 - 15:14- Gündem G: 19 Tem 2021 - 15:44

Bakan Koca: Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Koca, 'Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.' dedi.
Bakan Koca: Vaka sayısı artıyor mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, “Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler” dedi.
# sağlık, covid-19

19 Tem 2021 - 15:14 - Gündem

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