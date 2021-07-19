19 Tem 2021 - 15:46- Asayiş G: 19 Tem 2021 - 15:51

Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de birlikte çay bahçesinde oturduğu husumetlisine ard arda ederek yaralayan şahsın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Video için play'e tıklayın

Olay, dün Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. silahını çıkarıp T.S.'ye 5 el ateş etti. Kovanlardan biri T.S.’nin karın boşluğuna isabet ederken, birisi de cep telefonuna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.S.’yi yaralayan H.A. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Olay ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, birlikte oturan T.S. ile H.A'nın yanına birilerinin geldiği, daha sonra T.S'nin aniden oturduğu yerden kalkarak H.A'ya saldırdığı, H.A'nın ise kargaşa sırasında belindeki silahını çıkartarak T.S'ye ateş ettiği, daha sonra yere yığılan T.S'ye vurmaya devam ettiği görülüyor.
# sağlık, eğitim, Mustafa

19 Tem 2021 - 15:46 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.204.129 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kalp krizi geçirip kayalıklardan düştü! mask
Kalp krizi geçirip kayalıklardan düştü!
Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu mask
Bahçe suladığı hortumu alıp yardıma koştu
Kandıra’da denize giren genç boğularak can verdi mask
Kandıra’da denize giren genç boğularak can verdi
Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı mask
Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar mask
"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL