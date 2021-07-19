19 Tem 2021 - 15:58- Gündem G: 19 Tem 2021 - 15:59

Başkan Hürriyet Kabristan ziyaretlerinde, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe mezarlığında yakınlarını mezarları başında ziyaret eden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek hediye etti
Başkan Hürriyet Kabristan ziyaretlerinde, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı öncesi kabristan ziyareti yapan vatandaşları yalnız bırakmadı. Kabaoğlu Kent Mezarlığı’nda yakınlarını mezarı başında ziyaret eden vatandaşlarla bayramlaşan ve Yasin-i Şerif ile çiçek hediye eden Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatörler Yaşar Kardaş ve Ozan Aksu, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca ve Devrim Bal, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar eşlik etti.

YALNIZ BIRAKMADI

Yakınlarının mezarları başına giderek dua eden vatandaşları yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Kent Mezarlığı’nda vatandaşlara Yasin-i Şerif, çiçek, lokum ve su dağıttı. Arefe günü yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar, İzmit Belediyesinin verdiği hizmetten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. 
# Fatma Kaplan Hürriyet

19 Tem 2021 - 15:58 - Gündem

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