Başkan Hürriyet Kabristan ziyaretlerinde, vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı öncesi kabristan ziyareti yapan vatandaşları yalnız bırakmadı. Kabaoğlu Kent Mezarlığı’nda yakınlarını mezarı başında ziyaret eden vatandaşlarla bayramlaşan ve Yasin-i Şerif ile çiçek hediye eden Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatörler Yaşar Kardaş ve Ozan Aksu, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca ve Devrim Bal, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar eşlik etti.
YALNIZ BIRAKMADI
Yakınlarının mezarları başına giderek dua eden vatandaşları yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Kent Mezarlığı’nda vatandaşlara Yasin-i Şerif, çiçek, lokum ve su dağıttı. Arefe günü yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar, İzmit Belediyesinin verdiği hizmetten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.