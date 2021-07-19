Beklentilerin üzerindeyiz

Kocaelispor’da Erzurum kampı sona erdi. Tek sorun yeni transfer Hasan Hatipoğlu’nun sezonun ilk yarısını kapatmasıydı. Takımın, özellikle antrenman maçlarındaki bilinçli futbolu umut verdi. Beklentilerin üzerinde olan Kocaelispor’da Erzurum kampı izlenimlerimizin ilk bölümü şu şekilde.

2 SÜPER LİG TAKIMINI DEVİRDİK

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi çalışmalar, Brunga Tesisleri’nin bakımda olması nedeni ile 4 Temmuz’da Erzurum’da başladı ve 18 Temmuz’da sona erdi. 14 günlük kamp sürecinde 2 antrenman maçı yapan yeşil siyahlılar Süper Lig takımlarından Antalyaspor’u Bahattin Köse golü ile 1-0, Çaykur Rizespor’u da Dino (P), Bahattin ve Dilaver’in golleri ile 3-2 mağlup etti.

ŞUT KÜLTÜRÜ

Maçlarda skordan ziyade oyun anlayışının ve kalitesinin belli bir seviyede olması dikkatlerden kaçmadı. Gerek Antalyaspor gerekse de Çaykur Rizespor maçlarında geçen sezon pek görülmeyen şutlar iki karşılaşmada bol bol çekildi. Tisdell ve İlyas Kubilay şut konusunda öne çıkan isimlerdi. Özellikle İlyas Kubilay’ın iki füzesi Rize maçının güzel kareleri arasındaydı.

BOLU’DA BOL BOL TAKTİK ÇALIŞILACAK

Bayramın üçüncü günü başlayacak olan Bolu kampında yükleme ve ağırlıkların yerini, taktiksel çalışmalar ve oyun varyasyonları alacak. Kocaelispor’un geçen sezondan kalan futbolcuları ile yeni transferleri arasındaki uyumu erken yakalaması da öne çıkan hususlar arasındaydı.

AKÇAY DÖNECEK (Mİ?)

Sezon öncesi 6’sı yabancı olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna katan ve her bölgede alternatife sahip olan yeşil siyahlıların 8 numara ve yerli stoper arayışları sürüyor. Teknik Direktör Turgay Karslı’nınkonu ile ilgili vereceği rapor merak ediliyor. Bir diğer merak edilen konu ise uzun süre hastanede Covid tedavisi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın takıma dönüp dönmeyeceğiz. Turgay Karslı Erzurum’dan karayolu ile Trabzon’a geçti. Genç teknik direktör, Mustafa Reşit Akçay’a kamp sunumu yapacak, futbolcularla ilgili Akçay’a detaylı bilgiler verecek.