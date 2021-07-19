70 operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 Temmuz – 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 65 ayrı operasyonda59 gram esrar, 2 bin 460 gram sentetik uyuşturucu, 324 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 27 adet uyuşturucu hap, 9 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilenbin 650TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 82 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda 506 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 64 gram sentetik uyuşturucu ve 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 5 şahsa adli işlem yapılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.