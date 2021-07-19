Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 Temmuz – 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 65 ayrı operasyonda59 gram esrar, 2 bin 460 gram sentetik uyuşturucu, 324 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 27 adet uyuşturucu hap, 9 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilenbin 650TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 82 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda 506 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 64 gram sentetik uyuşturucu ve 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 5 şahsa adli işlem yapılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.
19 Tem 2021 - 17:03- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2021 - 17:04
70 operasyonda 13 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 70 ayrı operasyonda 103 kişiye işlem yapılırken 13 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.